Marcelo Salas no lo pasa bien en Deportes Temuco. El presidente del Pije fue insultado por los fanáticos del equipo, quienes pidieron su salida, tras la caída por 3-0 ante San Luis de Quillota el pasado fin de semana.

Por ello, el Matador no descartó su salida de la institución de la Región de la Araucanía. “Lo único que puedo decir es que hay muchas cosas que no saben y por eso, obviamente, cantan lo que cantan. Seguiremos acá hasta que no llegue otra persona”, comenzó diciendo al sitio Primera B Chile.

“Yo les dije hace mucho tiempo: no pretendo quedarme acá, estoy cansado hace rato y si hay alguna gente que quiera hacerse cargo, yo feliz. Si se hacen cargo de todo el equipo, de las mensualidades, las divisiones inferiores, del femenino, viajes, de todo lo que hay que hacer y pueden hacerlo mejor, espectacular. La idea es que al club le vaya bien”, agregó.

Por último, el Matador señaló que “siempre va a haber una manifestación de parte de la gente y siempre hay que buscar un culpable. En la parte futbolística culpan a Cuello directamente, y en la parte dirigencial a mí. Es así, es parte de estar al frente de un equipo, porque no podemos empezar a hablar de todo lo que se ha hecho. La gente tampoco sabe el esfuerzo que hace uno día a día por mantener el equipo”.