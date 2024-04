Comparte

Rafael Nadal anticipó su participación en el Masters 1.000 de Madrid, y avisó que esta será la última vez que compita en el torneo español.

En la conferencia de prensa previa a su enfrentamiento ante el estadounidense Darwin Blanch, el ex número uno del mundo reconoció que no ha tenido buenas “sensaciones” y que, si el torneo no se disputara en España, no lo jugaría.

“Es difícil en estos momentos decir qué es lo idóneo. Lo idóneo sería poder jugar, no tener mucha limitación y que pase lo que pase”, comenzó diciendo.

“Si pudiera jugar sin limitación para mí sería positivo. Es difícil porque las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Con mi mentalidad creo que mañana no saldría a jugar. Pero es Madrid y como he dicho se juntan muchas cosas a nivel emocional, me llevan a tomar la decisión de salir a jugar por motivos totalmente personales”, agregó.

“Eso no quiere decir que esté renunciando a nada en las siguientes semanas, pero sí que no es un proceso hacia arriba en línea recta. Yo no sé lo que va a suceder. Lo voy a intentar sin tratar de confundir a nadie. No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas”, continuó.

Por último, Nadal afirmó que su objetivo es “salir, jugar, divertirme y disfrutar de lo que es la sensación en un lugar donde creo que el cariño recibido es inigualable”.