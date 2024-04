Comparte

Se confirmó lo que era un secreto a voces. Xavi Hernández cambió su decisión y ahora seguirá en el Barcelona hasta cumplir su contrato. La noticia fue anunciada en una conferencia de prensa, donde el español fue acompañado por el presidente culé Joan Laporta.

En la instancia, Xavi explicó el vuelco de su decisión: “Sabéis que soy muy barcelonista, soy un hombre club y lo más importante es la entidad. Ayer en la reunión con el presidente, pongo mi cargo a disposición como hombre de club, pero noto una confianza grande de la dirección deportiva y de la junta”.

“También ha sido muy importante el apoyo de los jugadores, me han hecho ver que este proyecto tiene que continuar, estamos trabajando bien pese a no ganar títulos este año. La afición me ha hecho ver que tenemos que seguir luchando, y estos son los motivos del cambio de decisión. La gente me corea en el estadio y me han dado mucha estima en la calle”, agregó el entrenador blaugrana.

Además, explicó que “no ha sido una decisión sencilla, en enero lo dije (que se iba) porque creía que era lo mejor para el club. Ahora las circunstancias han cambiado y lo hablamos directamente. Creo que el proyecto no está acabado y creo que puede ser ganador como en mi segundo año”.

“Tengo toda la ilusión, estos tres meses me han hecho cambiar, los jugadores creen y como rectificar es de sabios, aquí estoy. No es un tema de ego ni de dinero, tengo energía, veo a la afición contenta y orgullosa. Es un cóctel de razones, sobre todo la confianza del presidente y Deco. Sé que el entorno seguirá siendo cruel”, sentenció.