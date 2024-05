Comparte

La antorcha olímpica será movilizada por una representante nacional. Se trata de la capitana de la Selección Chilena de Hockey femenino Manuela Urroz, quien portará el artefacto desde la localidad francesa de Chamonix, el próximo 23 de junio.

“Lo he visualizado, lo he soñado, todos los días pienso en cómo va a ser. Pero estoy segura de que la experiencia será aún más increíble”, cuenta Urroz en diálogo con El Mercurio. La deportista nacional fue elegida por la empresa Decathol para portar la antorcha, empresa en la que trabaja la chilena.

“Tuve mucha suerte, porque dentro de los 88 días del relevo, me tocó el 23 de junio, que es el Día Olímpico. Todavía no me han comunicado qué parte del recorrido me toca, solo sé que serán 200 metros y que no solo habrá una celebración por el Día Olímpico, sino también por los 100 años de los Juegos de París 1924. Estoy muy emocionada por formar parte de eso”, complementó.

Finalmente, señaló que “desde que supe hasta ahora he sentido mucha emoción, un orgullo muy grande por haber sido elegida entre tantas personas, por todo lo que significa el mensaje que entrega para todos los que somos amantes del deporte, y también porque voy a representar a Chile, al deporte chileno y al hockey chileno”.