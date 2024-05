Comparte

El volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, recordó los exitosos años de la Generación Dorada que culminaron en la obtención de dos Copas América (2015 y 2016) y destacó el mediocampo que conformaron junto a Charles Aránguiz y Arturo Vidal.

“Eso te lo puedo decir y se lo puedo pelear a quien se ponga en frente. Sin duda es el mediocampo más hermoso que tuvo la selección chilena”, dijo al programa Generación Dorada de Canal 13.

Al ser consultado si Aránguiz y Vidal han sido los mejores compañeros que ha tenido durante en su carrera, no titubeó. “Sin duda. Y si a ese mediocampo le sumas un cuarto que puede ser (Jorge) Valdivia, queda increíble. Pero sin duda Aránguiz, Vidal y Díaz fue lo mejor que yo vi en una cancha”, afirmó.

Su error en la Confederaciones

Marcelo Díaz también recordó su error en la final de la Copa Confederaciones, que terminó por costarle el título a La Roja, tras caer por la mínima ante Alemania.

El volante aseguró que no quedó con esa “espinita”, puesto que es algo del deporte. “Para mí no, para muchos sí. Obviamente que les dolió, pero a mí no porque es parte del fútbol y del aprendizaje que uno tiene”, afirmó.

“Gané dos Copa América, tuve que perder una Copa Confederaciones. Así como en mi carrera he ganado muchos títulos, también he perdido. Generalmente como somos los seres humanos, siempre nos quedamos con lo malo, en vez de decir que son muchas más las cosas lindas. Yo prefiero quedarme con todo lo bueno que he hecho y todo lo bueno que hicimos”, agregó.

“Esa Copa Confederaciones pudo ser nuestra, absolutamente, fue nuestro mejor partido (ante Alemania) y uno de nuestros mejores partidos a nivel internacional, pero no nos tenemos que reprochar nada. Perdimos y fue porque el rival estaba destinado a ser campeón”, sentenció.