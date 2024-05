Cristiano Ronaldo sigue marcando la diferencia en los principales rankings del mundo. Es que ahora el futbolista del Al-Nassr fue elegido como el mejor jugador europeo de la historia del fútbol, según la revista FourFourTwo.

Con 33 premios individuales y 35 a nivel colectivo, Cristiano superó a figuras históricas, como Johann Cruyff o Franz Beckenbauer, quienes completan el podio del listado.

Ahora bien, los creadores del listado de los 100 mejores jugadores europeos del mundo pusieron esta frase, la cual marca que el ranking no es absoluto: “Inevitablemente, algunos jugadores estarán mal clasificados -al menos para los ojos de una persona- pero al fin y al cabo, la belleza está en los ojos del que mira”.

CR7 es el único futbolista activo dentro del top 10 del listado. De hecho, el otro jugador que aún está en actividad es Luka Modric, quien aparece en el lugar 18.

