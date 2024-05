Christiane Endler, la portera del Olympique de Lyon a pesar de haber sufrido una derrota en la Champions League femenina, fue galardonada por la UEFA al ser elegida parte del once ideal del torneo.

El pasado sábado 25 de mayo la chilena junto a su equipo francés no pudieron contra el Barcelona que se llevó el título de campeonas ganando por un 2-0.

Pese a no haber ganado el trofeo, Endler demostró durante todo el torneo sus capacidades debajo de los tres palos, lo que llevó a su reconocimiento como la mejor arquera de la Champions League.

Tiane se encuentra en el once ideal junto a tres de sus compañeras del conjunto francés, siendo el segundo equipo con más representación en la oncena.

📋 The 2023/24 #UWCL Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel 🔥

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 27, 2024