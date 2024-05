Comparte

En medio de los rumores que vinculan a Luciano Cabral con Colo-Colo, desde Coquimbo Unido descartaron que existan acercamientos con los albos por su principal figura.

Así lo señaló en conversación con Deportes en Agricultura el gerente general del cuadro Pirata, Pablo Ramírez, quien aseguró que debido a una cláusula en el contrato del jugador, se sentarán a conversar recién terminada la primera rueda.

“Es un jugador que tiene contrato con nosotros, solo con nosotros, y dentro de eso tiene una cláusula de salida que tiene una serie de condiciones: montos, eventuales plazos, etc. Esa cláusula establece que cuando haya una conversación formal, tendrá que ser en un período determinado, y eso es cuando termine la primera rueda, y hasta día antes que comience la segunda”, explicó el directivo del Coquimbo.

“Por ende, hasta el día de hoy no tenemos nada formal con nadie, porque la misma cláusula de Luciano lo impide. Por esto no hemos tenido acercamientos formales con nadie, y las especulaciones que nos hemos juntado con dirigentes de tal o cual equipo, chileno o extranjero, no son correctas. Puede haber algunas conversaciones muy informales y muy preliminares, básicamente con clubes extranjeros, pero a nosotros nos encantaría que Luciano Cabral se quede, no estamos vendiéndolo, pero si se hace uso de la cláusula de salida, es en el período que corresponde que es cuando termine la primera rueda. Eso formalmente no ha ocurrido”, agregó.

Ramírez fue enfático en afirmar que “no hay absolutamente nada formal con ningún club, es imposible porque no es la ventana para negociar con nadie. Insisto en que Coquimbo no está interesado en vender ni a Luciano ni a ningún jugador, lo que pasa es que Cabral tiene una cláusula de salida y su círculo efectivamente ha transmitido algunas cosas y podrá llegar con una propuesta en el período que indico. Frente a eso hay que respetar la cláusula, pero a Coquimbo le gustaría y hará todo lo posible para que siga con nosotros”.

“¿Cómo voy a negociar o conversar con alguien formalmente si el campeonato no ha terminado? Si yo se lo hiciera a Colo-Colo o a cualquier equipo, sería lo mismo. No puedo y no corresponde. Hasta ahora no hay nada”, sentenció.