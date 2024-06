Comparte

El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, arribó este domingo al país para el duelo amistoso ante Paraguay y anticipó lo que será la participación de La Roja en la Copa América 2024.

En su llegada a territorio nacional, el guardameta manifestó sentirse “feliz, el hecho de volver a Chile y retomar los entrenamientos pronto. Preparar el partido que viene que es con Paraguay el amistoso que es en el Nacional”.

“En líneas generales bien, creo que los partidos que se hicieron en Europa nos vinieron muy bien para retomar un poco las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de una selección, ahora es un episodio totalmente distinto, con el amistoso y la Copa América, que es un torneo que es súper importante para todos nosotros y esperamos llegar de la mejor manera posible”, agregó.

Bravo también fue consultado por las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal para enfrentar al combinado guaraní, aunque no quiso ahondar en el tema. “Creo que el técnico ya respondió a esas inquietudes, creo que nosotros los jugadores no somos los encargados de dar esa respuesta”, indicó.

Sobre el respaldo y palabras de elogios de Ricardo Gareca, en tanto, el portero aseguró sentirse agradecido. “Son consecuencia a lo que uno hace, a cómo te entrenas, cómo compites y como te desenvuelves dentro de una selección. Se agradece cuando un técnico de alto prestigio y que ha hecho las cosas bien hable y se exprese de esta manera”, afirmó.

Su futuro a nivel de clubes

Por último, Bravo no quiso profundizar en su futuro y no dio pistas de dónde continuará su carrera tras su partida de Real Betis.

“El futuro es lo que menos me preocupa, siendo sincero me siento bastante tranquilo, con muchas cosas por hacer tanto en el fútbol como afuera y es algo que no me inquieta. Hace mucho tiempo que no me preocupo por el futuro, me preocupa más el día a día, encontrarme bien hoy, de hacer las cosas bien hoy y ya veremos qué es lo que pasa mañana”, señaló.

“Las ganas siempre están, pero es algo que siendo sincero no me inquieta. Me preocupa más hoy, hacer las cosas bien y ya veremos qué toca más adelante. En ese aspecto me siento muy tranquilo”, sentenció.