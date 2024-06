Tras ganar su quinceava Champions League, Real Madrid ya piensa en la próxima temporada. Y para ello, ya habrían abrochado el gran golpe del mercado.

Y es que según el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabricio Romano, el delantero francés Kylian Mbappé ya firmó contrato con el elenco merengue.

“Cada documento ha sido firmado, sellado y completado. Real Madrid anunciaría la próxima semana a Mbappé como nuevo fichaje tras la Liga de Campeones”, anunció el comunicador.

“Mbappé tomó su decisión en febrero; ya puede ser considerado nuevo jugador del Real”, detalló Romano.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.

Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.

Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024