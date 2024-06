Países Bajos sufrió una sensible baja de cara a la Eurocopa. Y es que este lunes el combinado neerlandés confirmó que Frenkie de Jong se perderá el certamen continental.

El mediocampista de FC Barcelona había entrado en la lista definitiva de su selección para la competencia y su entrenador, Ronald Koeman, manifestó que lo esperaría para el debut en el torneo pese a las molestias en su tobillo.

Sin embargo, esta jornada la Federación neerlandesa anunció a través de un escueto comunicado que el futbolista no estará en la Eurocopa.

“Frenkie de Jong no participará en la Euro 2024. Estamos contigo, Frenkie”, señaló el escrito en redes sociales.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔

We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ

— OnsOranje (@OnsOranje) June 10, 2024