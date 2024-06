Comparte

Luego de conocer la condena a los tres aficionados del Valencia por insultos en su contra, el delantero del Real Madrid Vinicius Junior entregó sus descargos a través de sus redes sociales. El brasilero, fiel a su estilo, se mostró desafiante y aseguró no ser víctima de racismo sino que un “atormentador de racistas“.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al fútbol'”, comenzó escribiendo Vini en su cuenta de X.

“Pero, como siempre he dicho, no soy víctima de racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí, es para todos los negros”, añadió el delantero.

Por último, Vinicius Junior no se quedó ahí y agregó que “otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica”.