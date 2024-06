Comparte

El astro portugués Cristiano Ronaldo está ad portas de romper un nuevo récord en el fútbol europeo. La Eurocopa de Alemania 2024 será la sexta edición en la que el Bicho estará en competencia, algo completamente inédito en el viejo continente.

En conversación con el sitio oficial de la UEFA, Cristiano Ronaldo se refirió a la capacidad que ha tenido de alargar su carrera al máximo nivel: “Año tras año, siempre estamos tratando de mejorar algunas cosas. Siempre hay espacio para mejorar. Creo que soy un jugador completo, pero siempre hay algo que puedo perfeccionar. Y, con la edad, hay cosas en las que no éramos tan buenos en el pasado y en cambio empezamos a perder algunas habilidades, por lo que es importante intentar adaptarnos”.

“Esa es la palabra clave. Si un jugador quiere tener longevidad, necesita tener una fuerte adaptabilidad y las características para esa adaptación. Eso es lo que intenté hacer. No es casualidad que haya jugado durante 20 años al más alto nivel y mantener ese rendimiento es muy difícil. Sólo con mucha dedicación y trabajo duro es posible alcanzar esos números”, aseguró.

Cristiano, el capitán

Los años de carrera de CR7 le han dado un papel protagónico en la selección de Portugal, donde es capitán y líder indiscutido de un equipo que buscará alzar la segunda Eurocopa de su historia. “Me gusta dar el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, pero me gusta mostrar quién soy. Y, cuando llega el momento, cuando las cosas no están bien, hay que saber cuándo hay que disciplinar a los compañeros y cuándo hay que apoyarlos”, sostuvo.

“Cuando las cosas van bien, hay que estar con ellos y trabajar juntos. El estilo de liderazgo es muy personal, pero dentro de este equipo tenemos muchos líderes a su manera, y esa es una de las razones por las que creo que somos una gran selección”, sentenció.

Portugal se encuentra preparando su debut en la Eurocopa de Alemania que será el próximo martes 18 de junio ante República Checa. Además, es parte del Grupo F junto a Turquía y Georgia.