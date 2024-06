Países Bajos sufrió una nueva baja de cara a la Eurocopa. A pocos días de su debut en el certamen continental, el seleccionado neerlandés perdió a otro de sus jugadores.

Y es que luego de anunciar que Frenkie de Jong se ausentará del torneo por una lesión en su tobillo derecho, dieron a conocer una nueva baja.

Se trata de Teun Koopmeiners, futbolista de Atalanta y relevo natural en el cuadro naranja, quien no viajará a Alemania.

El mediocampista iba a ser desde la partida en el duelo amistoso ante Islandia, pero sintió molestias físicas y quedó al margen.

“Teun Koopmeiners se pierde la Euro 2024. El centrocampista no podrá participar después de que ayer se lesionara durante el calentamiento del partido contra Islandia”, informó el elenco neerlandés.

Teun Koopmeiners misses EURO 2024. 😔

The midfielder won't be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.

We're thinking of you, Teun. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf

— OnsOranje (@OnsOranje) June 11, 2024