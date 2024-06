Comparte

En la antesala del duelo de La Roja ante Paraguay, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, descartó que exista una crisis financiera en la entidad. Además, afirmó que están reservados los cupos para 26 futbolistas de cara a la Copa América.

“Quiero ser bien enfático en esto porque los rumores son bien fuertes y siempre se especula demasiado que se va a ir Gareca, que no le van a pagar, que no sé qué… yo quiero ser bien claro, el año está totalmente financiado. Este año no tenemos ningún tipo de problema porque está totalmente financiado”, dijo el mandamás del fútbol chileno.

“Eso significa que no están tan malas las cosas, pero sí hay una reestructuración completa de lo que es la ANFP hoy, porque a través de la selección no recauda lo que recaudaba años atrás, producto de la pandemia, que hay una recesión principalmente en el pago de sponsors y de publicidad. Y por otro lado, los resultados ahora último no han sido los mejores, entonces eso ha creado una disminución de los ingresos que tenía habitualmente la selección y que hoy no tiene. Entonces en base a eso hay que reestructurar un funcionamiento para dar con la misma calidad y misma profesionalidad todos los servicios que da la ANFP al fútbol chileno”, añadió.

Sin embargo, Milad explicó que esto “solamente es un ajuste en base a los ingresos que se tiene hoy en día y eso implica modificaciones no solamente en disminución de personal, sino en muchas cosas más”.

Están las reservas

El timonel del fútbol nacional, además, aclaró que la ANFP planificó la logística de la Copa América pensando en veintiséis futbolistas en la convocatoria.

“Nosotros tenemos reservado en business veintiséis asientos para los jugadores, faltan dos que llenar con nombres. Hay una disposición absoluta de nuestra Federación para llevar el cupo máximo, pero la decisión la va a tomar el técnico finalmente”, afirmó.

“Está todo dado logísticamente, las reservas en los hoteles, todo lo que tiene que ver con la logística en general de incluir a los 26 jugadores”, agregó.

La decisión de jugar un solo partido

Por último, Pablo Milad explicó la decisión de jugar solo un partido en la fecha FIFA previa a la Copa América. “Había un partido previo que pudo haber sido el jueves pasado, pero el técnico prefirió entrenar estos días para mejorar el trabajo conjunto, la convivencia del equipo y también la mecanización de algunas jugadas que no estaban muy maduras dentro del equipo. Por eso fue la decisión de un solo partido. Fue una decisión netamente técnica”, cerró.