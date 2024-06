Comparte

El portero de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió a su futuro luego de terminar su contrato con Real Betis. El golero contó que ha recibido ofertas, pero que por el momento prefiere enfocarse en La Roja.

Al ser consultado si estará en la próxima fecha de las Clasificatorias, Bravo reconoció que “no lo sé. Vivo del día a día, ahora me toca intentar recuperarme de esto, septiembre siendo sincero no tengo idea. Ahora mismo terminé mi relación contractual con el Betis y veremos qué es lo que pasa más adelante, si sigue el tema del fútbol para mí en cuanto a estar en un club a nivel competitivo. Hoy estoy centrado en esto que es la selección. No he querido mirar más allá tampoco para estar tranquilo, para sentirme bien, no marearme con otro tipo de cosas porque es pensar dónde llevarse a la familia, moverla a otro lugar, y quieras o no, eso muchas veces te saca de la selección. Hay que recuperarse, volver a competir y hacerlo muy bien. Por eso digo que septiembre me queda muy lejos y no me lo planteo aún”.

En cuanto a las ofertas, en tanto, señaló que “lógico que te llaman, siempre hay cosas por ahí, pero en eso quiero ser inteligente. En mi vida creo que he tomado buenas decisiones, en buenas ciudades, buenos países y buenos clubes donde el tema familiar va de la mano de lo laboral. Y ahora creo que es exactamente lo mismo. Si no encuentro un buen lugar donde llevar a mi familia creo que esto se termina para mí”.

En ese sentido, no descartó a Chile como destino para continuar su carrera. “Donde toque estar bien. Va un poco en eso. Si es aquí, en Europa u otro lugar, depende de dónde encontremos esa tranquilidad o el hecho de seguir estando bien y con sensación de crecimiento familiar”, afirmó.

“Lógicamente que uno quiere estar en Chile, tengo a mi familia y amistades acá, conocemos el medio de sobra, pero ya veremos más adelante. Ahora a recuperarme de esto”, cerró.