Luego de la despedida con goleada de la Roja sobre Paraguay, en su último amistoso previo a la Copa América, Cristián Caamaño reflexionó en Puntapié Inicial sobre las diferencias del proceso de Ricardo Gareca y Eduardo Berizzo al mando de la selección. El comentarista de Deportes en Agricultura valoró la actitud del Tigre en la banca de Chile y el funcionamiento que le dio a un equipo que había perdido el rumbo en los últimos años.

“La luna de miel está perfecta. Estamos arriba del crucero con los mozos, viéndote ahí en la reposera, Gareca tomando el timón, los jugadores tomando solcito ahí al lado tuyo, viendo videos”, señaló Caamaño.

Sobre el contexto que arrastraba la Roja al comienzo de las Clasificatorias, Caamaño sostuvo que “Alexis estaba muy mal, muy mal. No venía con la temporada, no jugaba en el Inter, se va mal de ahí. Llegó lesionado, tuvo plaquetas. Los primeros partidos de Alexis coincidían con su peor momento en el Inter porque no estaba a punto. Brereton no jugaba en el Villarreal. Toca la lesión de Vidal, teníamos un Pulgar también con problemas de lesión”.

“De pronto, nos encontramos en un escenario con Echeverría, con Diego Valdés, con Catalán; jugadores que no habían sido prácticamente utilizados en el proceso. Lo que nosotros consideramos titulares Alexis, Brereton, Vidal. Aránguiz también estaba bajo y que había jugadores vistosos, desgraciadamente no estaban al nivel”, añadió.

Acerca del antecesor de Gareca en la banca de la Roja, Caamaño reflexionó que “a partir de ahí, Berizzo también tomó malas decisiones. Creo que todo eso se confabuló para que la Selección no tuviera esto, porque efectivamente la Selección respondió de local, no le hicieron goles, pero Berizzo no demostró sus capacidades”

Ante la situación de la selección chilena, que estaba fuera del próximo mundial cuando asumió el Tigre como entrenador y con un juego muy pobre en ataque, “Gareca dijo ¿sabes qué? Aquí no tengo tiempo para empezar a encontrar equipo. Yo voy a jugar con este 11 y este 11 tendrá alguno que otro retoque, pero va a tener que salir un histórico, y dos que están cortados, van a volver conmigo”.

“Acertó con Isla, porque también se ganó la convocatoria a partir de su rendimiento. Gareca encontró a jugadores en su peak de rendimiento de los clubes y acertó en reincorporar alguno”, añadió.

Caamaño no se quedó ahí, y señaló que “hasta las derrotas son lindas, como la de Francia, porque pareciera que no ganamos, pero hasta eso le perdonaba a Gareca. Hasta ahora la gente lo ama. El crucero del amor, yo lo llamo Estamos de crucero, vamos llegando, vamos pasando Cuba, vamos por Bahamas, Granada, Santa Lucía, todas esas islas maravillosas, rumbo a la Paz, a la Florida, a la Florida, a los Estados Unidos, 45.000 personas. Chile se va ovacionado”.

Ya avocado a lo que pasó anoche en la cancha del Estadio Nacional, Caamaño reflexionó: “Hoy Valdés es otro jugador. Me gustó su convivencia con Alexis porque al punto que Sánchez no tuvo que retroceder. Al punto que Alexis no tuvo que quedarse. Cuando él dice cuando hay jugadores que hablan en la misma sintonía. Alexis responde de esta manera. Cuando se ve a su alrededor y no ve a nadie, es Alexis Fútbol Club”.

“Que aparezca Dávila, Vargas, Sánchez, Valdés a partir de un centro y que esté ahí, al borde del área. Marcelino va a aprovechar el rebote. Son movimientos, mecanización. ¿Qué es lo que le reclamamos a Chile? Protagonismo en ataque, que no lo tenía, pero cada año que pasa que van mejorando. Van creciendo a partir de los entrenamientos”, sentenció.