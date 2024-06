Comparte

Claudio Bravo encendió las alarmas en La Roja luego que saliera reemplazado en el triunfo sobre Paraguay por una molestia en su rodilla. Sin embargo, fue el propio portero quien pidió calma y confirmó su presencia en la Copa América.

“Bien, hicimos unas pruebas, unos análisis, pero nada preocupante. No hay nada de gravedad por suerte”, dijo tras acudir a una clínica esta jornada.

“Nunca he tenido susto con el tema de las lesiones porque siempre he sentido que son parte de. Estamos todos los días haciendo esfuerzos grandes y quieras o no es parte también de la actividad y con susto o miedo nunca tenemos esa sensación. Al menos yo”, agregó.

El capitán de la Roja reconoció que se encuentra “con un poco de dolor, por eso ayer salí, no era para arriesgar. Íbamos ganando, estábamos haciendo bien las cosas y no queríamos arriesgar nada”.

Por último, fue consultado si estará en la Copa América. “Sí, espero que sí. Ahora tendré que parar unos días, recuperar la rodilla porque tengo un poco de molestias”, cerró.