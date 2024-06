Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Manuel de Tezanos reaccionó al fichaje de Gary Medel a Boca Juniors. El comentarista le envió un particular mensaje al Pitbull, quien en más de una ocasión manifestó su deseo de volver a Universidad Católica.

“Decepción. Ya había decepcionado, si se fue a Vasco después de jurar que iba a jugar en Católica y en ningún otro equipo de Sudamérica”, dijo De Tezanos al ser consultado por el traspaso del nacional al cuadro xeneize.

“Si yo fuera futbolista profesional no andaría prometiendo cosas que no voy a cumplir. Mejor callarse la boca y guardarse ese tipo de declaraciones para la galería”, agregó.

“Muy decepcionado. Lo de Vasco ya había generado un cortocircuito y esto ya es el fin”, insistió.

Por otra parte, De Tezanos señaló que en la UC se habló del posible fichaje del bicampeón de América, pero es algo que finalmente no avanzó. “Lo que a mí me contaron es que cuando se metió Colo-Colo en la pelea, se activó Católica, no querían que jugara en Colo-Colo. Se empezó a acercar y de repente Medel apareció en Boca”, señaló.

Contundente mensaje al Pitbull

Por último, Manuel de Tezanos envió un contundente mensaje al futbolista nacional. “Es un gran paso en su carrera, yo admiro a Gary Medel… ojalá pueda salir campeón con clubes, cosa que no ha logrado todavía en su carrera. No tiene ningún título, salvo los dos con Chile en la Copa América. A ver si gana algo alguna vez que no sea con la camiseta de Chile. Que le vaya bien, pero que no venda más humo”, lanzó.

“Que vaya a tocar el bombo a la Doce, que se borre algunos tatuajes, porque andar prometiendo cosas no tiene sentido. Mejor no prometer cosas que después no vas a poder cumplir”, sentenció.