Serbia no comenzó de la mejor manera la Eurocopa. Las Águilas Blancas cayeron por la mínima ante Inglaterra en su debut y un quiebre al interior del camarín pareciera complicar su panorama en el torneo.

Y es que tras el partido se conoció un lío entre el capitán del equipo, Dusan Tadic, con su entrenador, Dragan Stojkovic. Esto porque el DT decidió dejar al atacante en la banca para el primer duelo de los serbios.

Tadic ingresó a la hora de partido, lo que no le agradó para nada y lo dejó saber con un contundente mensaje para su DT. “Soy el líder y el capitán de este equipo. Hablé con el entrenador. Soy el mejor jugador de este equipo. Debería haber jugado los 90 minutos completos. Habría sido diferente si hubiera estado en el césped desde el principio, pero bueno. Si quiere que Dusan Tadic juegue 30 minutos, que así sea”, lanzó.

Stojkovic, en tanto, explicó por qué no alineó a Tadic desde el inicio. “Fue mi decisión por razones tácticas, nada más. Fue mi punto de vista y no hay controversia. No hay lugar para el debate”, afirmó.