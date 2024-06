Alemania continúa a paso firme en la Eurocopa. Los anfitriones derrotaron por 2-0 a Hungría y sumaron su segundo triunfo consecutivo en la competencia.

Los germanos abrieron el marcador a los 22 minutos en los pies de Jamal Musiala, con lo que se fueron en ventaja al descanso.

Ya en el complemento, los dirigidos por Julian Nagelsmann sentenciaron el marcador gracias a su capitán Ilkay Gündogan (67’).

Con este resultado, Alemania se posicionó en lo más alto del Grupo A con 6 puntos, seguido de Suiza (3), Hungría (0) y Escocia (0).

Germany through to the round of 16 ✅#EURO2024 | #GERHUN pic.twitter.com/29EdYWaeUF

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024