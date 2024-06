Comparte

El volante de Colo-Colo Esteban Pavez heredó el número 17 de Gary Medel en La Roja. En esta línea, Pavez contó que el Pitbull lo felicitó y le deseó éxito.

El capitán Albo aseguró que le escribió a Medel cuando supo que tendría el dorsal que utilizó durante tanto años. “Cuando supe, le mandé un mensaje a Gary y me felicitó, me dijo que me lo merecía. Tengo una muy linda amistad con él y obviamente nos gustaría que estuviera, pero es decisión del profe”, comentó.

Pavez se refirió a la ausencia de Arturo Vidal y expresó que “todos sabemos lo que es Arturo. Para mí es el mejor de la historia, pero la decisión de que él esté acá o no es netamente del técnico”.

Se le consultó ante la posibilidad de que Mauricio Isla pueda llegar a los Albos y el volante respondió: “Hemos hablado un poco, pero todavía no hay nada concreto. No sé todavía si va a llegar. Esperemos que sea lo mejor para él y para Colo Colo, que obviamente es mi equipo”.