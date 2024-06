Comparte

Un día como hoy pero de 1895, nació la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En Valparaíso y bajo el nombre de Football Association of Chile (FAC) se fundó el ente rector del fútbol nacional, la segunda más antigua de Sudamérica y la décima al rededor del mundo.

Todo se remonta a una reunión en el Café Pacífico de Valparaíso donde se acordó la creación de la FAC, el primer organismo en regir la actividad futbolística en nuestro país.

Dicha institución fue la responsable de crear la Asociación de Football de Chile (AFC), cuyo primer gran logro fue conseguir la afiliación provisoria a la FIFA en 1913. Un año después, alcanzaría la inscripción permanente en el ente rector del fútbol mundial.

En 1916 la AFC fue parte de la creación de la Conmebol, junto a las federaciones de Brasil, Argentina y Uruguay. durante esta jornada, el ente rector del fútbol sudamericano felicitó a la ANFP por su aniversario.

Dentro de los hitos más importantes en estos 129 años de historia de la ANFP asoman la organización del Mundial de 1962, además de la adjudicación de la Copa del Mundo sub 20 de 1987, el Mundial femenino sub 20 de 2008, la Copa del Mundo sub 17 en 2015 y el próximo Mundial sub 20 de 2025.