Austria se hizo fuerte en Berlín. Los austriacos derrotaron por 3-1 a Polonia y lo dejaron con pocas opciones de avanzar en la Eurocopa.

El elenco dirigido por Ralf Rangnick abrió el marcador a los 9 minutos con gol de Gernot Trauner. Pero los polacos encontraron la paridad a los 30’ con tanto de Krzysztof Piatek.

Sin embargo, en el complemento los austriacos se quedaron con el triunfo con las anotaciones de Christoph Baumgartner (66’) y Marko Arnautovic de penal (78’).

Con este resultado, Austria sumó sus primeros tres puntos y dejó en el fondo del Grupo D a Polonia con 0 unidades.

🇦🇹 Austria secure all three points in Berlin ✅#EURO2024 | #POLAUT pic.twitter.com/uXNuInOhzE

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024