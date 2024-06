Comparte

No todo fueron sonrisas en Uruguay tras el debut con triunfo sobre Panamá por la Copa América 2024. Esto porque el defensor Ronald Araujo no pudo terminar el encuentro y fue sustituido en el entretiempo debido a un fuerte mareo.

Así lo detalló el defensor del Barcelona en zona mixta tras el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami: “Me mareé un poco. Me bajó la presión y el doctor me dio un poco de agua, por eso no pude seguir“.

Durante los primeros 45 minutos un fuerte golpe en el tobillo por parte del panameño Cristian Martínez había encendido las alarmas en la banca de Marcelo Bielsa, pero el central matizó la jugada y sostuvo que “del golpe estoy bien. Hizo demasiado calor y no me cuidé muy bien con la hidratación. Casi me desmayo“.

Pese al susto en el entretiempo, los Charrúas se impusieron por 3-1 ante la selección de Panamá y se instaló en la cima de la tabla del Grupo C, junto a Estados Unidos, ambos con tres puntos. El próximo partido de Uruguay será este jueves 27 de junio a las 21 horas ante Bolivia.