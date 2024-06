Italia se inscribió entre los dieciséis mejores de la Eurocopa. La Azurra consiguió un heroico empate ante Croacia en la última jugada del partido, y con ello, accedió a los octavos de final del certamen continental.

En un intenso primer tiempo, fueron los italianos los que tuvieron las opciones más claras, sin embargo carecieron de efectividad para abrir el marcador.

En el complemento, el árbitro, tras revisión del VAR, sancionó penal a favor de Croacia por una mano en el área. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Luka Modric, pero el portero Gianluigi Donnarumma estuvo notable para evitar el gol (53′).

Sin embargo, solo dos minutos más tarde el volante de Real Madrid tuvo su revancha, cuando capturó un balón en el área rival y abrió la cuenta para su selección (55′).

Pero cuando todo indicaba que Croacia se quedaría con el triunfo y la clasificación, Italia orquestó un contragolpe perfecto, el cual fue finiquitado por Mattia Zaccagni, quien con un derechazo decretó el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el grupo B quedó encabezado por España (9), seguido de Italia (4), Croacia (2) y Albania (1), siendo estos dos últimos eliminados del torneo.

🇮🇹 Zaccagni sends Italy into the round of 16 👏#EURO2024 | #CROITA pic.twitter.com/QOanUMGJh5

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 24, 2024