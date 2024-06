Comparte

Este martes la Roja se medirá ante Argentina por la segunda fecha del Grupo A en la Copa América 2024, y el técnico de Chile, Ricardo Gareca, se refirió al duelo ante la albiceleste, a los jugadores que podrían decir presente en el XI titular y a las precauciones que tomará para enfrentar a los actuales campeones del mundo.

En conferencia de prensa realizada en el MetLife Stadium, Gareca señaló que “recién voy a confirmar el equipo mañana. Hasta último minuto me tomaré la posibilidad de evaluar un cambio o no. Eso me da la pauta de poder esperar. Yo no creo que haga grandes cambios, pero siempre está la posibilidad de una modificación”.

Gareca vislumabra que en el partido de este martes se vivirá con “Argentina tomando iniciativa y Chile también. Es lo que me gusta, que Chile asuma protagonismo en el campo de juego, y también un rival agresivo. Eso nos obliga a estar concentrados y muy atentos. Creo que es importante desarrollar nuestro juego

Sobre el estado anímico del plantel de la Roja, tras el amargo empate ante la selección de Perú, Gareca sostuvo que “a los muchachos los veo muy bien, más allá de empezar con un triunfo, que no se pudo, enfrentamos a un rival complicado. Son complicados los inicios. Los jugadores están totalmente recuperados y es lo ideal para enfrentar a Argentina”.

“Siempre es especial enfrentar a Argentina. Más allá de la importancia y lo que representa, para mí es especial. Lo vivo intensamente y enfocado en la selección de Chile”, aseguró el Tigre.

Además, Gareca reveló el protocolo especial que tiene cuando enfrenta a su país natal: “El día del partido no veo el celular, eso lo saben. Todo lo veo después del partido. Pero mi familia viene y se pone la camiseta de Chile. No cambia nada el ser argentino, somos argentinos toda la vida, pero hoy ellos desean que nos vaya bien”.

Al recordar el debut ante la selección peruana, Gareca explicó que la Roja “hizo un buen primer tiempo, más parecido a lo que veníamos haciendo. Para el segundo tiempo Perú ajustó las marcas. En la lectura del juego no fuimos precisos, como teníamos que sortear todo lo que presentó Perú. En líneas generales no fue lo que pensamos desarrollar, pero el equipo siempre intentó ganar el partido”.

Por último, se refirió a los jugadores que podrían decir presente ante la Albiceleste, como Darío Osorio que “venía arrastrando una lesión que, ya se había recuperado totalmente, pero ha trabajado duro para ponerse de la mejor manera. Todos confiamos en las grandes condiciones que tiene. Todo el plantel sabe el potencial que tiene. Él está muy bien. Tiene grandes posibilidades de poder estar”.

Además, sobre la posibilidad de contar con Igor Lichnovsky ante Messi y compañía, Gareca sostuvo que “creo que van a llegar todos los muchachos bien. Fueron varias horas de vuelo, llegamos tarde, y por eso uno espera hasta último momento. Nosotros pensamos que vamos a estar en condiciones, y es el caso de Igor. Creo que no va a tener ningún tipo de problema en llegar en condiciones óptimas para el partido“.