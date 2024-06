Luka Modric tuvo de dulce y agraz en el duelo ante Italia en la Eurocopa. El capitán croata vio cómo su equipo dejó escapar el triunfo y quedó con muy pocas opciones de avanzar a los octavos de final del torneo, pero por otro lado, destacó con un nuevo récord.

Y es que ante la Azurra, el volante de Real Madrid fue el encargado de abrir el marcador a los 55 minutos, solo instantes después de haber desperdiciado un penal.

Con ello, Modric se convirtió en el futbolista más veterano en marcar en la Eurocopa con 38 años y 289 días, superando al austriaco Ivica Vastic (38 años y 257 días).

El capitán croata, además, fue escogido como el MVP del compromiso, un premio de consuelo para Modric, que se vio afectado por el resultado tras el pitazo final.

