En Puntapié Inicial, Patricio Yáñez reflexionó en torno al opaco empate de Chile ante Perú por la Copa América y, en medio de las críticas por el bajo rendimiento colectivo de la Roja, le dio su respaldo a Darío Osorio para ser titular ante Argentina, ante la baja de Diego Valdés.

Bajo rendimiento de Chile

Acerca del rendimiento de Chile ante el conjunto dirigido por Jorge Fossati, Yáñez señaló que “tácticamente Perú fue muy superior a lo que esperaban los jugadores. Creo que se les miró con un dejo de inferioridad, de decir que esta selección no nos va a plantear ningún inconveniente”.

Al momento de analizar el rendimiento individual de los jugadores de la Roja, el campeón de América con Colo-Colo en 1991 apuntó que “hasta Paulo Díaz en el segundo tiempo cometió 10 mil infracciones; no fue capaz de anticipar, no fue capaz de hacer el juego, eran todas faltas. Pulgar y Marcelino imprecisos, equivocados en la toma de decisiones, ni hablar de Vargas o de Alexis“.

Según Yáñez, la clave del empate sin goles en Arlington estuvo en que “Fossati le metió, aparte de Paul o Advíncula para taparle las bandas a Chile, obligó a jugar más por dentro, con cuatro buenos jugadores en la recuperación. No digamos que Perú quitó y llegó, también fue bastante mezquino en ataque”.

“Hay que entender que lo que se ha construido en poco tiempo no se destruye con un partido ni con la presentación ante Perú. Ojalá que esta selección tenga una motivación distinta frente a Argentina y Canadá, que tenga harto tiempo de trabajo y que todos los elogios que se ganó Gareca y los jugadores, sean consecuencia de un crecimiento y no un espejismo, sino de verdad que vamos a estar lejos de llegar al siguiente mundial. De verdad que no quiero verlo por la tele. No sostiene que Chile, con la cantidad de selecciones que van al Mundial, no esté presente ahí”, agregó.

Cambios para la Roja

Sobre los cambios que Pato Yáñez le haría al XI titular de la Roja para enfrentar a la selección argentina, el comentarista de Deportes en Agricultura sostuvo que sacaría a Marcelino Núñez por Rodrigo Echeverría, “es un cambio solamente por rendimiento, creo que Echeverría tiene más oficio en la recuperación y uno debe entender que está más alineado con lo que quiere Gareca”.

Al momento de vislumbrar al reemplazante del lesionado Diego Valdés, Yáñez sostuvo que “si Gareca repite la formación, yo respaldaría 100 por 100 a Darío Osorio, porque este es el momento de darle un respaldo a un jugador que el otro día no entró bien. Más allá de la juventud, cuando un chico tiene que ingresar a una selección, a un partido, es para responder, es porque tienes con qué responder, no estamos hablando del chiquitito, del niñito, ni hay que cuidarlo”.

“Acá la selección es materia de jugadores consagrados. El otro día le quedó grande el partido, entró tan nervioso que no rindió. Osorio tiene que seguir jugando para mi gusto, tiene que romper ese ingreso frente a los peruanos, porque los jugadores que ingresan tienen que dar soluciones, no es como en la U que decían que todo el equipo juegue en función de Osorio, ellos están para contribuir, para hacer lo que no han podido hacer los que están”, añadió.

Por último, Yáñez reflexionó que “el fútbol a nivel de selección es de exigencia, es de alta exigencia, de pasar por la selección y si no respondes, te alejas rápidamente de la titularidad. La selección es respuesta y rendimiento. Espero que Gareca le de un espaldarazo y lo ponga como titular a Osorio”.