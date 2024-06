Comparte

Arturo Vidal no se guardó nada. El volante de Colo-Colo utilizó su canal de Twitch para analizar el fútbol chileno y se refirió a la figura de Marcelo Bielsa, a quien le restó mérito por los logros deportivos de La Roja.

En conversación con el streamer argentino Davoo Xeneize, el King fue crítico con el ‘Loco’, aunque destacó su método de trabajo y la forma en que vive el fútbol.

“Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Es muy exigente”, dijo Vidal. “Hay cosas que no me gustan y que me gustan. Pero cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador. Sí es un entrenador que todo el día pasa pensando en fútbol. Eso sí me encanta”, reconoció.

Sobre el trabajo de Bielsa en Uruguay, en tanto, el volante nacional señaló que la Celeste “viene con una camada de jugadores que no puede decir que va a cambiar el fútbol, si es el país que más jugadores saca siendo tan chico. Sabe a dónde ir para mejorar a los jugadores”.

“Varios jugadores vienen con esa mentalidad (ganadora) por lo que pasó en Canadá (Mundial sub 20 de 2007)”, cerró.