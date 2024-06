Francia continúa sin convencer en la Eurocopa. Los galos igualaron 1-1 ante Polonia y se debieron conformar con el segundo lugar del Grupo D en el torneo.

Los franceses abrieron el marcador a los 56 minutos en los pies de Kylian Mbappé, quien de penal anotó el 1-0.

Sin embargo, sobre el final los polacos encontraron la paridad, también de penal, gracias a Robert Lewandowski (79’). El delantero de FC Barcelona erró su disparo en primera instancia, pero éste se repitió porque el portero rival se adelantó.

Con este resultado, el Grupo D terminó liderado por Austria (6), seguido por Francia (5), Países Bajos (4) y Polonia (1).

France and Poland share the points in Dortmund 👊

France finish second in Group D 🇫🇷#EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/nyoo12nYj5

