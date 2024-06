Comparte

Nacho Fernández no continuará en el Real Madrid. El capitán merengue decidió no renovar su vínculo con el club para continuar su carrera en Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Así lo confirmó el cuadro madrileño a través de un comunicado de prensa. “Nuestro capitán Nacho ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador del Real Madrid”, informó la institución en su sitio web.

Nacho llegó al Madrid en 2001 con 10 años, y desde entonces jugó en todas las categorías de las canteras del club. En 2012 llegó al primer equipo, donde disputó un total de 364 partidos.

Con la camiseta merengue, Nacho conquistó 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

La despedida del capitán

Tras confirmarse su partida, Nacho compartió en sus redes sociales una sentida carta de despedida, donde aprovechó de agradecer al club y a los hinchas por su larga estadía en el club.

“Quiero dedicaros unas palabras que son pocas para expresar todo lo que siento en este momento. Me despido del club de mi vida, el Real Madrid. Llegué con 10 años, me formé como persona y como jugador, aprendí a ganar y a perder, a luchar y a sufrir, a disfrutar, y a vivir siempre con ilusión y determinación. Aprendí todo lo que hoy soy. Llevo casi 25 años viniendo a entrenar todos los días al mismo sitio, que se dice pronto, aprendiendo los valores del madridismo, entregando mi vida y luchando por este escudo: me lo habéis dado todo”, señaló.

”Es muy difícil para mí, pero ahora es momento de irme con la confianza y la tranquilidad de saber que siempre he dado lo mejor de mí para representar este escudo, dentro y fuera del campo. Cuando era niño, soñé muchas veces con jugar en nuestro estadio, el Santiago Bernabéu, y hoy tengo el honor de acabar mi etapa siendo el capitán que logró levantar nuestra 15ª Champions. No existen palabras para expresar mis sentimientos. Siempre quise que mi final como jugador del Real Madrid fuera bonito y en lo más alto, y puedo deciros que tener uno mejor que este es imposible”, añadió.

Por último, confesó que “han sido meses de reflexión, de indecisión y de dudas, pero hoy vengo a contaros que necesito vivir una última y diferente experiencia junto a mi familia, y este es el momento perfecto. Gracias, Real Madrid, por entenderme”.