Una de las notas más bajas de Chile en la derrota ante Argentina por Copa América fue Alexis Sánchez. El goleador histórico de la Roja se vio muy incómodo jugando como la salida de la selección chilena y para Patricio Yáñez, en Puntapié Inicial, la clave pasa por entender el rol de maravilla en el juego del equipo.

Para Yáñez, Alexis “no incide demasiado. Hace rato que, cuando no hay circuitos funcionando, a él le cuesta mucho. De verdad que no es un jugador que, de lo que trata de hacer, aporte. No es su capacidad”.

“A Alexis lo tengo como un buen atacante y que en momentos se metía atrás. Ahora se mete atrás para generar, pero de verdad que no genera absolutamente nada. Hace rato que veníamos conversando que nadie se atreve a quitar a Alexis, y no por ser Alexis, sino por entender qué es lo que aporta a la selección“, agregó.

La posición de Alexis

A la hora de analizar la forma en que distintos entrenadores de Chile han utilizado a Sánchez, Yáñez plante que “así como los técnicos evalúan, ‘bueno, este jugador – sin ponerle apellido – no me está respondiendo o no está gravitando, lo saco y pongo otra pieza’, pero con Alexis daba lo mismo porque él seguía y seguía. No sé si será por el recuerdo, en la mente de que te hiciera alguna extraordinaria jugada, como nos tuvo acostumbrados durante tantos años, hoy no está para eso“.

“En los duelos los perdió todos, lo anticiparon todo el tiempo, no ganó en la medida que uno espera de él. A lo mejor el cambio debió haber sido antes, no tan sobre el final del partido“, complementó el comentarista de Deportes en Agricultura.

Por último, Pato Yáñez explicó cuál es la posición ideal que ve para Alexis en la selección chilena: “Para mí debe jugar por izquierda. En ese puesto (al centro) debe ser Valdés, debe ser Osorio o debe ser otro, pero Alexis, insisto, que por el costado es por donde mejor se mueve“.

“El técnico considera otra posición donde él la verdad es que no pasa nada, uno ve que él no se siente cómodo. No digo que esté parado esperando que todos jueguen para él. Lo intenta, busca, pero no tiene resultados“, sentenció.