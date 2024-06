Rumania y Eslovaquia firmaron un empate 1-1 en la Eurocopa, y con ello, ambas selecciones aseguraron su clasificación a los octavos de final de la competencia.

Los primeros en golpear fueron los eslovacos, que a los 24 minutos abrieron el marcador con anotación de Ondrej Duda.

Sin embargo, los rumanos encontraron la paridad a los 37 minutos, a través de un penal marcado por Razvan Marin.

Con este resultado, Rumania se quedó en lo más alto del Grupo E con 4 puntos, mientras que Eslovaquia clasificó como mejor tercero con la misma cantidad de unidades.

