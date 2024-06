Comparte

El defensor de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, lamentó los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental durante el duelo amistoso ante Universitario de Lima y se mostró resignado con estos actos vandálicos en el fútbol.

En primer lugar, el ‘Peluca’ lamentó el fallecimiento del hincha albo en las afueras del recinto de Macul en la previa del encuentro. “Es una lástima por su familia porque imagínate que tu hijo vaya a ver un partido y después te llamen o te encuentres con esa noticia, debe ser devastador. Le mando un abrazo a la familia, no se lo deseo a nadie. Pero no hay nada más que hacer, sino que seguir reiterando que la gente se empiece a comportar como debe, porque perjudica al club dentro de todo”, dijo a la salida del estadio.

Sobre los hechos de violencia durante el partido, en tanto, el zaguero señaló que “lo he dicho varias veces, son cosas que no se han cambiado aún y no se dan cuenta que nos siguen perjudicando a nosotros. Por lo que escuché hoy en la mañana, mis compañeros estaban comentando que se podía jugar sin público el domingo, eso es algo que nos influye a nosotros”.

“Como siempre digo, tenerlos en la cancha es bueno para nosotros, pero ya está, escapa de nuestras manos. Nosotros no podemos más que decirles que no lo hagan, obviamente, son cosas que perjudican no solo a nosotros, sino a la misma gente que viene a vernos con sus familias. Si le suspenden la entrada a la gente no pueden venir a disfrutar”, agregó.

La resignación del Peluca

El defensor del cacique, además, señaló que “sea un amistoso, un partido oficial o la final de la Copa Libertadores, no tiene que pasar. Si eres hincha del club, vienes a alentar, gane, pierda o empate. Hay malas y buenas rachas, pero si eres hincha, alientas. El resto no importa. Estamos en un momento de la sociedad que es tan complicado todo… el tema de las redes sociales, la calle, la inseguridad, y no solo en Chile, en todos los países. Pero es algo que no me puedo hacer cargo, solo es mi humilde opinión”.

Además, se mostró resignado ante las posibles sanciones que pueda recibir el club, aunque afirmó que estas son necesarias. “Obviamente que los equipos contra nosotros siempre dejan la vida y ese plus para nosotros está bueno porque en un tranque la gente empieza a crecer y nosotros con el aliento de ellos nos motivamos, a los que les gusta jugar con gente más que nada y es una cagada. Obviamente que estas medidas se tienen que seguir tomando por el tema de que a ver si algún día cambia”, indicó.

“Yo tantas veces lo he comentado con ustedes y lo he dicho públicamente, que uno termina resignándose, porque obviamente mis palabras no van a cambiar la actitud de algunos, pero son pocos los que por su culpa pagan muchas personas que quieren venir a disfrutar el partido”, cerró.