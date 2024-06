Alemania se inscribió entre los ocho mejores de la Eurocopa. Los germanos derrotaron por 2-0 a Dinamarca y avanzaron a los cuartos de final del torneo.

Los anfitriones sufrieron en el Signal Iduna Park, en un duelo que estuvo interrumpido por una intensa tormenta eléctrica, puesto que a los 49’ los daneses abrieron el marcador, sin embargo, el gol fue anulado por un milimétrico fuera de juego tras revisión del VAR.

Dos minutos más tarde, el juez del encuentro, tras llamado de la Asistencia de Video, sancionó penal para Alemania por una mano en el área de Dinamarca.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Kai Havertz, quien superó al portero Schmeichel y marcó el 1-0 del partido.

El segundo y definitivo, en tanto, llegó en los pies de Jamal Musiala, quien le ganó la espalda a los defensores para decretar el 2-0 (68’).

Así, Alemania espera en los cuartos de final al ganador de la llave entre España y Georgia, que se enfrentan este domingo a las 15:00 horas.

🇩🇪 Hosts Germany are into the quarter-finals! #EURO2024 | #GERDEN pic.twitter.com/p4UJY4HdsV

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 29, 2024