España selló su clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa. La Roja europea venció 4-1 a Georgia y se metió entre los ocho mejores de la competición.

El compromiso comenzó cuesta arriba para los españoles, puesto que a los 18 minutos Robin Le Normand marcó en propia puerta y puso en ventaja a Georgia.

Sin embargo, antes del término de la primera mitad, Rodri igualó las acciones (39’), por lo que ambos equipos llegaron 1-1 al descanso.

Ya en el complemento, los dirigidos por Luis de la Fuente sentenciaron el compromiso con goles de Fabián Ruiz Peña (51’), Nico Williams (75’) y Dani Olmo (83’).

Por el paso a semifinales, España se medirá a Alemania, anfitrión del certamen, el próximo viernes 5 de julio.

Spain hit three second-half goals to reach the quarter-finals 🇪🇸#EURO2024 | #ESPGEO pic.twitter.com/mLuVFZrCs4

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 30, 2024