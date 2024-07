Comparte

En su llegada a nuestro país, el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió a la temprana eliminación de la Roja en la Copa América 2024. Además, tuvo palabras para el arbitraje durante el torneo y a lo que le depara el futuro.

El VAR en la eliminación de la Roja

Acerca del cometido de Chile en la Copa América, Bravo dijo que “todos somos conscientes un poco del plano futbolístico y de todas las cosas vividas en una Copa América corta para nosotros, donde nos quedó un sabor amargo porque quiera o no la intención era era avanzar. Queríamos hacerlo mejor de lo que realmente hicimos y mostramos”.

“En líneas generales creo que queda la tranquilidad, el saber de que cada uno se entregó al máximo. Cada uno intentó, en cada partido, hacerlo de la mejor manera posible. Creo que se rescató también algo que estaba perdido, que era el espíritu de nuestra selección. La gente en ese en ese sentido está tranquila porque la selección sigue generando ilusión y creo que eso es importante para lo que viene más adelante, que son clasificatorias”, añadió.

“De los compañeros que no les tocó tampoco competir, tengo una gran evaluación. Todos ellos también entrenaron muy bien, aportaron mucho al grupo en todos los aspectos y esa es la manera de seguir encaminando esto de buena forma“, expresó.

Sobre el arbitraje en la Copa América, Bravo señaló que “se analiza más detenidamente. Los tres partidos quedaron al debe en cuanto al arbitraje. El partido con Perú, el de Argentina y el último, ahí hay muchos detalles de los cuales en ninguno nosotros tuvimos beneficio alguno, sino que todo todo lo contrario”.

“Más allá de nosotros estar criticando o buscándole la 5.ª pata al gato como como se dice, es tema de ustedes analizar, informar, mostrar qué jugadas hubo en cada partido. Siempre se culpa al VAR, pero nunca la persona que está detrás del VAR con nombre y apellido y nunca se sanciona tampoco. Está un poco inventado para que juegue el sistema, sea de esta manera y todos nos sentemos nuestra casa o nosotros como jugador y culpemos al VAR, a una pantalla, y hay varias personas analizando al segundo cada cada acción de juego“, agregó el capitán de la Roja.

Bravo y el uso de la tecnología

Pero Claudio Bravo no se quedó ahí y apuntó que “la tecnología hoy te da para estar encima de toda la jugada, de todo lo que no se ve al al ojo en vivo dentro de la cancha. Esa persona lógicamente tiene que tener una sanción muy drástica”.

Al recordar el partido ante Canadá, en el que le tocó estar fuera del partido, Claudio Bravo manifestó que “sientes mucha necesidad de ayudar Lo primero como jugador, más que nada, impotencia. ¿Impotencia porque? Porque no está en nuestras manos sufrir este tipo de situaciones y más en este nivel que cuando cuando te quedas con un hombre menos es muy difícil de competir. Es complejo. Lo intentamos de igual forma. El equipo se vació, dejó el alma con un jugador menos prácticamente todo el partido“.

“Tuvimos al final una ocasión para habernos llevado el premio. Hubiese sido mágico, haberlo conseguido de esa manera, sabiendo las dificultades externas que había en ese encuentro. Pero ya está, ahora levantar la cabeza, seguir trabajando y que el grupo trabaje de la misma forma que lo hizo en este torneo. Creo que el premio va a venir mañana”, vaticinó.

Al ser consultado sobre el próximo paso en su carrera, el portero de 41 años sostuvo que “a mí no me preocupa el futuro. Me preocupa el ahora, el día a día. No soy de las personas que mira tan lejanamente. La selección ahora viene de vacaciones. Veremos si son más largas de lo habitual o no, pero son decisiones que ya me tocará tomar con con mi familia con la tranquilidad que requiere para tomar una decisión importante”.

¿Qué viene para el futuro?

Pero no se quedó ahí y abordó el reconocimiento que ganó como el MVP del partido ante Argentina. “Si no fuera por el premio habrían dicho que estaba viejo, que no servía. Yo me quedo con la sensación de que sigo entrenando bien, sigo haciendo las cosas de la misma forma que cuando tenía 25 o 30 años. Lógicamente, claro, el paso del tiempo te limita en ciertas otras cosas, pero eso es relativo. Va netamente de la mano del rendimiento y eso determina si uno continúa o no con 20, 30 años. Pasa en todos los trabajos también”.

“El rendimiento también te marca muchas cosas. Y si a lo mejor mi rendimiento no fuera bueno, lógicamente que uno dice ‘mira, no estoy para para competir a estos niveles y ya es momento de de quedarse en la casa’, pero el incentivo de jugar bien, el incentivo también de que mucha gente cercana te sigue empujando a seguir. Pero ya lo veremos. Yo de momento con mucha tranquilidad, con la sensación de querer siempre aportar. Si el día de mañana no podemos aportar, lógicamente yo voy a ser el más feliz de quedarme en mi casa“, sumó.

Por último, acerca de la conversación que tuvo con Lionel Messi, Claudio Bravo sostuvo que “siempre hablamos de cosas familiares. Son conversaciones de dos o tres minutos que uno tiene ahí la oportunidad de conversar de lo que menos hablamos es de lo que va a pasar luego de fútbol, sino que hablemos más cosas, de que va ligado a la familia o de lo que viene”.