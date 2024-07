Comparte

El tenista Cristian Garín (106°) se refirió a su eliminación de Wimbledon en manos de Juncheng Shang (91°) en tres sets. El chileno venía en buen nivel pero no logró plasmar esa alza en el comienzo del cuadro principal.

Garín venía de sólidos triunfos en la qualy pero no logró imponer su juego en cancha y en conversación con ESPN aseguró que es “difícil. Nunca es lindo perder en primera ronda, pero no hay mucho análisis: él jugó mejor que yo. Tuve mis chances y no las aproveché”.

“Es un jugador bastante agresivo, no pude entrar nunca en ritmo y a pesar de eso tuve mis chances, no las pude aprovechar”, remarcó.

Pese a la derrota, la tercera raqueta nacional sacó un saldo positivo: “Fue una buena semana. Llevo tres torneos ya sintiéndome sin dolores y malestar. Es un proceso. Es una semana positiva, aunque da pena perder en un torneo tan especial, hay que seguir adelante”.