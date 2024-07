Comparte

Uno de los pocos tenistas que tocaron el cielo en Wimbledon presentes en la actual edición del torneo anunció que no jugará en el cuadro de singles. Hablamos de Andy Murray, actual 113° del ranking ATP, quien debía enfrentar al checo Tomas Machac (39°), pero decidió no presentarse.

Esta iba a ser la despedida del británico sobre el césped del All England Lawn Tennis, pero anunció que no estará presente en los duelos individuales, aunque sí saltará a la cancha en el dobles, donde es dupla con su hermano, Jamie.

“Pese al duro trabajo de rehabilitación realizado tras la operación a la que Andy se sometió hace poco más de una semana, decidió no jugar el torneo de individuales este año. Fue una decisión difícil y está muy amargado, pero jugará en Wimbledon por última vez junto a su hermano Jamie en el doble“, anunciaron desde el equipo del tenista.

Desde la organización le enviaron un mensaje al ex número uno del mundo en el que dijeron que “lamentamos enterarnos que no jugarás este año en el certamen de individuales, pero celebramos poder verte competir en el doble y compartir los recuerdos que nos has regalado“.

Los hermanos Murray podrán jugar en Wimbledon gracias a un Wild Card que les extendió la organización, y se medirán a los australianos Rinky Hijikata y John Peers en la primera ronda.

Andy Murray fue el primer campeón británico de Wimbledon luego de 77 años al consagrarse el año 2013. Además, alcanzó la cima del tenis mundial en septiembre de 2016, lo que le bastó que la Reina Isabel II le otorgara el título de caballero.

Cabe recordar que el británico había anunciado su retiro definitivo del tenis en 2019, logró recuperarse de una lesión en su cadera y continuar en el circuito.