Cristiano Ronaldo vivió una montaña rusa de emociones durante el partido entre Portugal y Eslovenia, que terminó con la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Durante el descanso del tiempo extra, Ronaldo rompió en llanto tras fallar un penal decisivo en el minuto 103, detenido por Jan Oblak. Sus compañeros intentaron consolarlo, mientras que su madre también mostraba su angustia desde el palco.

El encuentro fue especialmente duro para CR7, quien buscó el gol con insistencia, encontrándose repetidamente con un inspirado Oblak. El portero esloveno le detuvo un libre directo en el minuto 56 y un mano a mano en el minuto 90, lo que aumentó la frustración del capitán portugués. A lo largo de su carrera, Ronaldo ha marcado 11 goles a Oblak en 22 enfrentamientos, pero en esta ocasión, el arquero esloveno fue impenetrable.

El alivio de Cristiano Ronaldo tras los penales

Finalmente, en la tanda de penales, Ronaldo tuvo su revancha y logró anotar en el primer lanzamiento, pidiendo perdón a la tribuna de seguidores portugueses. Con la victoria de Portugal en los penales, el equipo aseguró su lugar en los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo habló sobre el emotivo y desafiante encuentro ante Eslovenia, y señaló que la “tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol. Son momentos inexplicables. Tuve la oportunidad de poner por delante a la selección y no lo conseguí. Oblak hizo una buena parada. Tengo que revisar el penal, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak paró”.

“Lo más importante es disfrutar de la clasificación, el equipo hizo un trabajo extraordinario, luchamos hasta el final y si analizas bien el partido, Portugal lo mereció porque tuvo más ocasiones. Eslovenia defendió casi todo el encuentro. Hay que felicitar al equipo, especialmente al portero, que hizo tres paradas muy buenas”, declaró a RTP.

“Los que fracasan son también los que lo intentan. Obviamente es frustrante cuando no marcamos. Pero ya lo he olvidado, porque el resultado final fue positivo y eso es lo más importante. A veces es difícil marcar de penal, pero este año he perdido dos veces en los penales, hoy he ganado, el fútbol a veces tiene que ser justo y hoy lo ha sido“, continuó.

Respecto al próximo encuentro en cuartos de final, Ronaldo expresó: “Ahora vamos a tener un partido difícil contra Francia, que es una de las favoritas para ganar. Pero vamos a dar guerra, el equipo está bien y yo siempre voy a dar lo mejor de mí con esta camiseta. He fallado el penal, pero quería ser el primero en marcar, porque hay que asumir la responsabilidad. Nunca he tenido miedo de afrontar las cosas habituales”.

El capitán de Portugal también comentó sobre su futuro en el fútbol: “Sin duda, es mi última Eurocopa. Pero no me conmueve eso, me conmueve todo lo que conlleva el fútbol. El entusiasmo que tengo por el juego, la emoción de ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente. No es porque deje el fútbol, porque si lo hago, ¿qué me queda por hacer o ganar más? No se va a reducir a un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva“, terminó.