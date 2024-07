Comparte

Jessica Bouzas (83° WTA) dio la gran sorpresa en Wimbledon. La tenista española de 21 años derrotó a la checa Marketa Vondrousova (6°), actual campeona del certamen, y la eliminó en la primera ronda del torneo.

A Bouzas le bastaron una hora y seis minutos para imponerse por 6-4 y 6-2, y conseguir su primera victoria en un Grand Slam.

Esta es la segunda vez que una defensora del título se despide en primera ronda. Hasta hoy, era algo que solo le había ocurrido a la alemana Steffi Graf en 1994, cuando cayó ante la estadounidense Lori McNeil.

“Me he sorprendido a mí misma (…) No sé por qué, pero me sentía como en casa, aunque fuera la primera vez en la central de Wimbledon”, Bouzas dijo tras el partido.