Luego de anunciar el fichaje de Javier Correa, en Colo-Colo están buscando un lateral derecho y los nombres más importantes que suenan para llegar al Monumental son Mauricio Isla y Matías Catalán. En Puntapié Inicial, Patricio Yáñez y Cristián Caamaño compararon a ambos futbolistas y determinaron cuál de los dos perfiles se ajusta más a lo que necesita el Cacique para la segunda parte del año.

Catalán ¿central o lateral?

Para Patricio Yáñez no tiene mucho sentido estar pensando en un jugador como Catalán, si lo que necesitan en Macul es un lateral que genere opciones en ataque, porque el defensor de Talleres “no tiene la proyección ofensiva. Ha tenido algún partido a nivel de selección, pero no es un especialista como lateral, que es lo que necesita el Cacique. Los laterales tienen otras características, saben subir. Este es un central que de repente te auxilia. Si lo traes como lateral a Catalán, no es lo ideal”, sentenció.

Sin embargo, Caamaño irrumpió y le recordó a Yáñez que Catalán “arrancó como lateral, toda su vida fue lateral, en los últimos tres años se convirtió en central”.

“Lo que yo he visto ahora es que es central, no tengo el registro anterior, pero él como lateral es como cuando me dices que Brereton es nueve. No, Brereton no es nueve, aunque diga el técnico. Entonces, Catalán no es lateral, es un central. Y ¿qué necesita Colo-Colo? proyección, velocidad, que sepa combinar y que juegue de lateral, no es lo mismo que jugar de central”, replicó el campeón de América con el Popular en 1991.

¿Qué busca Colo-Colo?

Pero Caamaño insistió en que Catalán, “durante casi toda su carrera, antes de llegar a Talleres, fue lateral, por ambos costados. En los últimos años se convirtió en central en Argentina, porque a lo mejor fue perdiendo velocidad, pero el tipo es un especialista por la banda”.

“Si tu me dices que vea los últimos tres años, para mi es central. Si se va Saldivia, lo voy a buscar a Catalán, porque es extraordinario, tiene nivel de selección. Pero donde hago la diferencia como lateral, no como jugador. Como lateral no sé si va a tener lo que requiere Colo-Colo, que juega contra nueve gallos a defender y no tienes espacio”, señaló Yáñez.

Entonces, Caamaño añadió que “el tema es que es un lateral defensivo, si Colo-Colo está buscando a un lateral como Isla, no puede ir a buscar a Catalán, son cosas absolutamente distintas. No puedes ir a buscar un lateral, donde tu prioridad es Catalán, que a lo mejor tiene más marca que ataque, y después viene Isla, que es totalmente distinto, que no deja de defender bien, pero es un lateral que se caracteriza por su pasada al ataque”.

Si el Cacique quiere hacerse los servicios de Matías Catalán tendrá que pagar los dos millones de dólares por la cláusula de salida. Mientras que para fichar a Mauricio Isla, Blanco y Negro tendría que desembolsar 600.000 dólares.