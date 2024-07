Comparte

Toni Kroos, uno de los jugadores más destacados de la Eurocopa 2024, se prepara para el crucial partido contra España, luego de meterse en los cuartos de final del torneo. Este encuentro no solo es decisivo para Alemania, sino que también podría ser uno de los últimos partidos de la ilustre carrera del mediocampista.

El multicampeón con el Real Madrid abordó este desafío con determinación, elogió al equipo español y respondió a las declaraciones de su excompañero Joselu, quien señaló que espera “retirar a Toni Kroos” en los cuartos de final de la Euro.

Reflexiones Sobre el Partido Contra España

Kroos sabe que cada partido en este torneo podría ser el último y utiliza esta realidad como motivación. “Es una motivación pensar que todavía no es el último partido. Lo viví en octavos contra Dinamarca, pero no me molestó. Es una motivación alargarlo lo más posible”, afirmó el jugador alemán, destacando su deseo de prolongar su tiempo en el campo.

El mediocampista alemán reconoce la calidad del equipo español y anticipa un partido equilibrado. “Siempre me gusta que entrenadores y jugadores tengan la confianza de decir cosas así. Yo lo veo un partido de 50-50%. Somos dos equipos muy buenos. Se decidirá en detalles. No tengo que decir nada en su contra. Juegan bien. El viernes veremos”, comentó Kroos.

Respuesta a Joselu

En cuanto a las declaraciones de Joselu, quien expresó su deseo de que España elimine a Alemania y, por ende, retire a Kroos del torneo, el mediocampista respondió con comprensión y firmeza. “Es normal, quieren ganar el torneo. Yo intentaré todo para que no sea así. Lo importante es que no me quisieran retirar en el Madrid. Son mis amigos”, explicó Kroos, refiriéndose al respeto y amistad que mantiene con sus excompañeros del Real Madrid.

Kroos entiende el espíritu competitivo de Joselu y lo toma como un reto adicional para el próximo partido. “Lo ha dicho porque quiere ganar. Entiendo que esa sea su idea, que quiere que España pase a semifinales, pero creo que Alemania tiene muchas cosas para evitar que España pase. Será un partido excitante, lo contrario que aburrido. Es divertido lo que ha dicho”, añadió Kroos.

Kroos también reflexionó sobre la posibilidad de que este partido sea uno de los últimos de su carrera profesional. “Estoy completamente consciente de que el fútbol no tendrá una parte importante en mi vida. Pero no estoy asustado. Tomé yo la decisión y sé que lo echaré de menos. Lo amo. Tendré otros ‘hobbies’ que haré en su lugar”, comentó el mediocampista, mostrando una actitud positiva hacia su futuro fuera de los terrenos de juego.

El partido contra España es más que un simple enfrentamiento en la Eurocopa; es un momento decisivo en la carrera de Toni Kroos. Con una mezcla de respeto por sus oponentes y determinación para seguir adelante, Kroos se prepara para lo que podría ser uno de los partidos más importantes de su vida.