Lionel Messi es la principal duda de Argentina para enfrentar a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América.

El atacante de Inter Miami arrastra molestias físicas, sin embargo, en la albiceleste esperarán hasta último momento para alinearlo como titular en la llave de los ocho mejores.

“Vamos a esperar al entrenamiento de hoy para tomar la decisión sobre Messi. Un día más siempre es mejor, ayer tuvimos buenas sensaciones”, dijo el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa.

“Todavía no hablé de su situación con él porque me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré. Estamos a un día del partido. Me parecía justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaremos y después tomaremos la decisión. Todavía no he tenido una charla con él como para saber lo que vamos a hacer mañana”, profundizó.

Por último, fue consultado en cuánto influye la posible ausencia de Messi ante la Tri. “Cuando ha jugado Leo, ha jugado Julián, también ha jugado Lautaro. Que no juegue Leo altera a todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté. Y si no está, buscaremos lo mejor para el equipo. Esto es partido a partido. El equipo lo conformamos según el rival, viendo dónde se le puede hacer daño. Esa siempre fue nuestra idea”, cerró.