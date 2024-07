Merih Demiral, héroe de Turquía en los octavos de final de la Eurocopa, conoció su castigo por el festejo en uno de los goles ante Austria que le dieron la clasificación a su selección a la fase de los ocho mejores del torneo.

Este jueves Bild reveló que la UEFA suspendió al futbolista por dos fechas, esto por hacer el ‘saludo de los lobos’, gesto relacionado con el movimiento nacionalista de extrema derecha turco llamado ‘Lobos Grises’.

De esta forma, Demiral se ausentará de los cuartos de final de la Euro, donde Turquía se medirá ante Países Bajos. Además, no podrá estar en una hipotética semifinal, donde su selección se mediría al vencedor de la llave entre Inglaterra y Suiza.

El gesto de Demiral fue más allá del fútbol. Y es que la ministra del Interior del Gobierno de Alemania, Nanci Faeser, afirmó en su cuenta de X que “los símbolos de la extrema derecha turca no tienen cabida en nuestros estadios”.

Por su parte, desde el gobierno turco no quedaron ajenos a la situación y calificaron de “inaceptable” la investigación por parte de la UEFA. “Condenamos las reacciones políticamente motivadas ante el uso de un símbolo histórico y cultural como parte de la celebración de un gol de una manera que no apunta nadie”, lanzó el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado.

Regarding the Disciplinary Investigation Against Turkish National Footballer Merih Demiral https://t.co/RcFzOBSHvC pic.twitter.com/Q4JgOxTVXL

— Turkish MFA (@MFATurkiye) July 3, 2024