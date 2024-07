Comparte

El portero de Universidad de Chile, Cristopher Toselli, anticipó la semifinal de la zona centro norte de la Copa Chile ante Everton de Viña del Mar y abordó el castigo a Leandro Fernández, quien no podrá estar ante los ruleteros.

“Lo de Leandro, al ver que fue una agresión, sabíamos que podía ser una posibilidad. Nos parece un exceso, pero ya está y hay que acatarlo”, dijo sobre la sanción al delantero azul.

Respecto al duelo ante Everton, adelantó que “será difícil, es un gran rival. En el duelo por el campeonato nos hizo partido, nos complicó. Nos prepararemos para este domingo. Tienen jugadores importantes y te compiten de igual a igual”.

Por último, tuvo palabras para la posible llegada de Charles Aránguiz a la U. “Si llega, buenísimo porque viene aportar, es un jugador de categoría, pero hablar de posibles no me gusta, no vale la pena y cuando llegue el momento, se hablará”, cerró.