El rendimiento de Vinicius Junior y Brasil en la Copa América no pasó desapercibido en el gigante latinoamericano. El Scratch quedó según con solo cinco puntos en la fase de grupos, donde empató con Panamá y Colombia, y solo cosechó un triunfo sobre Paraguay.

De inmediato las críticas recayeron sobre la gran figura de los pentacampeones del mundo, Vinicius Junior. El jugador del Real Madrid fue amonestado en el último partido ante Colombia y se perderá el duelo por los cuartos de final contra Uruguay.

A raíz de esto, es que la prensa brasileña apuntó en contra de Vini y criticaron duramente la actitud que tuvo en tierras estadounidenses.

Duras críticas contra Vinicius

“Vinicius tiene que calmarse. Ha visto tarjetas que son evitables. Hay que tener una conversación con él. Quiere ser protagonista y está confundiendo eso con pelearse con todos. Tiene que ser protagonista jugando con la pelota”, apuntaron desde el canal de televisión brasilero Joven Pan.

Otro de los grandes críticos hacia el desempeño del multicampeón con el Real Madrid fue el comentarista Arnaldo Ribeiro, quien señaló que “no me quiero meter con él, pero a mi me gusta el Vini del Real Madrid, no el de la selección brasileña a lo Neymar. Ese, para mí, no sirve. Vini provocó su propia tarjeta con un enfado innecesario ante Paraguay. Y ante Colombia se negó a asumir el sombrero de James. No lo asumió y le dio un codazo”.

“La amarilla fue barata, para mí. Él está fuera de cuartos de final por irresponsabilidad suya y no por un complot de la Conmebol. Si Neymar hiciera lo que hizo Vini en ambos partidos, las críticas serían más despiadadas. Pero es Vinícius, que nos gusta a todos en el país“, concluyó.

La diferencia entre el comportamiento del brasilero en los partidos con la camiseta del Real Madrid y la selección también fue abordada por ESPN Brasil, donde apuntaron a que Vinicius “toma decisiones equivocadas que con el Madrid no tomaría“.