España está entre los cuatro mejores de la Eurocopa. La Roja venció por 2-1 a Alemania, anfitrión del torneo, en un partido que se definió en el alargue y se instaló en las semifinales.

En un intenso compromiso donde se fueron al descanso sin goles, España abrió el marcador en el complemento gracias al gol de Dani Olmo (51’).

Sin embargo, cuando el partido llegaba a su fin, los germanos encontraron la igualdad con tanto de Florian Wirtz a los 89’.

De esta forma, todo se definió en el alargue, donde los españoles se impusieron con un cabezazo de Mikel Merino a los 119’, cuando parecía que todo se extendería hasta los penales.

Así, España sacó pasajes a semifinales, donde se medirá al ganador de la llave entre Francia y Portugal.

🇪🇸 Spain are into the final 4!#EURO2024 | #ESPGER pic.twitter.com/zas6BBey0P

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2024