Andrés Iniesta, una de las leyendas más queridas del FC Barcelona, habló con Mundo Deportivo sobre diversos temas relacionados con el club Culé, incluyendo el prometedor futuro de Lamine Yamal, el talento emergente de Nico Williams, y la situación de su amigo y ex compañero Xavi Hernández. También compartió su perspectiva sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid y sus propios planes a futuro.

El fenómeno de Lamine Yamal

Iniesta no escatimó en elogios para el joven prodigio Lamine Yamal, quien con solo 16 años ya está causando sensación en el Barça. “Es algo antinatural pero son excepciones que salen, es uno de esos jugadores con un talento por encima de lo habitual. Ahora empieza. Lo que hace falta es que siga aprendiendo y mejorando y que tenga continuidad. Son 16 años, no 23″, comentó Iniesta, destacando la precocidad y el enorme potencial del joven jugador.

Sobre Nico Williams, Iniesta señaló que su juventud no ha sido un impedimento para atraer la atención de los gigantes europeos. “Es joven pero el rendimiento es lo que hace que haya clubs de los más grandes interesándose por él“, afirmó, subrayando la importancia del rendimiento constante para captar la atención de equipos de primer nivel.

La situación del Barça y Xavi Hernández

Iniesta también se refirió a la complicada situación que ha vivido el Barça y su amigo Xavi Hernández. “Desde fuera, y sin querer opinar mucho, cuando las cosas no van bien se sufre y si hay un ex compañero y amigo pues sufres más. Espero que el Barça tenga continuidad y fortaleza para competir por todo. Hablar más es difícil porque no estoy allí”, expresó, mostrando su preocupación y apoyo desde la distancia.

Ante la pregunta sobre la reciente incorporación de Mbappé al Real Madrid, Iniesta fue claro en su postura. “El equipo que tiene el Madrid y lo que hace últimamente le da seguridad y confianza, pero estar pendiente del Madrid no ayuda. Quien está en el Barça intentará traer los mejores jugadores para crecer“, señaló, destacando la importancia de centrarse en el propio equipo.

Su futuro y el de su familia

En cuanto a su propio futuro, Iniesta dejó entrever su interés por regresar al Barça en algún momento. “Evidentemente que me encantaría volver, lo que no sé cuándo será“, dijo. Sobre su posible rol en el club, mencionó que le gustaría ser entrenador, aunque aún no ha decidido su camino exacto. “Mi siguiente paso tras el fútbol sería lo de entrenador y ya veremos si funciona. Es ir buscando tu sitio fuera del césped”, explicó.

Finalmente, Iniesta reveló que en su familia hay alguien que apunta maneras para seguir sus pasos. “Mi hijo de 9 años, Paolo, está obsesionado con el fútbol y apunta maneras. Para su edad, tiene cosillas de futbolista”, compartió con orgullo.